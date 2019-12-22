صور.. مرور جازان ينفذ خطة الاختبارات
فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية وتوفير السلامة

صور.. مرور جازان ينفذ خطة الاختبارات

2019/12/22
الساعة 7:45 مساءً
- ‎فيالمراسلون
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المواطن - علي شيبان- جازان

نفذت إدارة مرور منطقة جازان الخطة المرورية الميدانية المُعدة لبداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١ لتسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى المدارس والكليات بيسر وسهولة دون عناء

ورصدت عدسة” المواطن” تواجد دوريات المرور في عدة مواقع ومحافظات منها محافظة صامطة وأيضًا محافظة أحد المسارحة وعند المدارس والكليات والمعاهد والجامعات.

من جهته أوضح مدير إدارة مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي أن الخطة التي تم دعمها بالضباط والأفراد الإداريين تهدف إلى فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية وتوفير السلامة والتقليل من الحوادث التي تعكر صفو الاختبارات من خلال انتشار الضباط وضباط الصف والأفراد في الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة في مدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وأكد العميد راشد على انتشار دوريات المرور الرسمية والسرية في الميدان لمتابعة الحركة المرورية وضبط كل من يخالف أنظمة المرور، ومنع التجاوزات والسلوكيات المخالفة لأنظمة المرور التي تقع بعد انتهاء فترة الاختبار.

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