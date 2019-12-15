صور.. هبوط بالطبقة الإسفلتية يهدد مرتادي الطريق بـ #جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا عدد من المواطنين ومرتادي شارع المطاعم بشمال مدينة جيزان من وجود هبوط في الطبقة الإسفلتية؛ ما تسبب في تضرر بعض المركبات بعد السقوط فيها.

وقال عدد من الأهالي لـ”المواطن“: “قمنا بوضع عدة علامات تحذيرية لمرتادي هذا الطريق من الأخشاب والبلوك وذلك من أجل عدم السقوط فيها مجدداً وأيضا لتلافي حدوث كارثة حقيقية في الأيام المقبلة”.

وأكد الأهالي أن هذا المكان يشهد كثافة في السيارات وخاصة الخارجة من المطاعم المجاورة لها.

وناشد مرتادو هذا الشارع عبر الـ”المواطن” من الجهات المعنية بإصلاح هذا الهبوط في أسرع وقت ممكن، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في سرعة التجاوب مع مطالبهم.