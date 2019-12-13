صور.. ولادة قطة برأسين في #تايلاند

المواطن - متابعة

استطاعت قطة مولودة برأسين البقاء على قيد الحياة في تايلاند، فيما وصفت شابابراي البالغة من العمر 52 عامًا، حيوانها الأليف بالمحظوظ، وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن السيدة رفضت التخلي عن القطة حيث تقوم برعايتها.

وذكرت جريدة ديلي ميل البريطانية، أن صاحبة القطة تدعى شابابراي، وجدت قطتها تكافح من أجل الولادة، حيث ولدت قطتين، لتجد الثالثة برأسين، لتقوم بعد ذلك بنقلها إلى مستشفى بيطري لكي تجرى ولادة قيصرية.

وأضاف التقرير، اضطر المسعفون القيام بإنعاش القلب للقطة ذات الرأسين، لأنها كانت تتنفس بصعوبة وقلبها ورئتيها ضعيفة للغاية، حيث تمكنوا من إبقائها على قيد الحياة، لتعود بعد ذلك إلى منزل صاحبتها، مشيرًا إلى أن صاحبة القطة تستخدم حقنة لإطعام القطة ذات الرأسين لأنها لا تستطيع الرضاعة من أمها، قائلة: “أحب القطط كثيرًا.. وأربيها منذ 10 سنوات”.

وقالت صاحبة القطة: “لقد حاولت النظر إلى ذلك الأمر بشكل إيجابي، لأن ذلك الأمر غير اعتيادي، ويحتاج القط إلى إطعامه عن طريق الحقنة، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتها في البقاء على قيد الحياة”.