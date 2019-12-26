صور.. ولادة وحيد قرن أسود مهدد بالانقراض

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن المسؤولون في حديقة بوتر بارك للحيوانات، أن أنثى وحيد القرن الأسود الذي يعد جزءًا من فصيلة مهددة بالانقراض، أنجبت أمس الثلاثاء.

وُلد الصغير بصحة جيدة من الأم دوبسي، البالغة من العمر 12 عامًا، وقالت سينثيا فاغنر، المديرة التنفيذية في حديقة الحيوان بولاية ميتشغان الأمريكية: هذه لحظة هائلة بالنسبة إلى حديقة بوتر بارك للحيوانات التي استغرقت سنوات من التخطيط والعمل الجاد، ونحن متحمسون بشأن الولادة الناجحة لوحيد القرن الأسود.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان، إن هذا النوع معرض لخطر الانقراض بسبب الصيد غير المشروع، وتُعد هذه الولادة الأولى في تاريخ حديقة الحيوان الذي يمتد لـ 100 عام.

ويوجد 5000 وحيد قرن أسود فقط يعيش في البرية اليوم.

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