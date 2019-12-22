ضاحي خلفان لـ أردوغان: سترى وجع الضربات في ليبيا

المواطن - الرياض

وجه نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، رسالة استهجان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع سعيه إلى أن يخلق في ليبيا نموذجاً مشابهاً لما هو عليه الحال في سوريا.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ليبيا ولكن هيهات يا أردوغان هيهات، سترى وجع الضربات”.

وتابع خلفان “يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض أمراء عصر الدويلات، أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا”.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي أكد أنه قادر على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

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