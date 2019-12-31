ضبط أكثر من 16 طنًّا من المخدرات في المغرب

المواطن - متابعة

قالت الشرطة المغربية، أمس الاثنين: إنها ضبطت 16 طنًّا و200 كيلوجرام من مخدر الشيرا بالميناء البحري لطنجة المتوسط، كانت مخبأة في مقطورة متجهة إلى أوروبا.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات كانت مخبأة داخل صناديق خشبية على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

واستنادًا إلى المصدر نفسه، تم الإبقاء على مواطن مغربي (35 سنة) “تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، بحسب “سكاي نيوز”.

وأضاف المصدر: “تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كل الأشخاص الضالعين في الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفي أوروبا”.

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