ضبط 3415 مركبة وقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

المواطن - الرياض
نفذّت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .
وأسفرت الحملة، حسبما أعلن المرور في تغريدة عبر “تويتر”، عن ضبط 3415 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .
وأكدت الإدارة العامة للمرور مواصلتها الحملات الميدانية للكشف عن مثل تلك المخالفات، وأهابت بالجميع بالتعاون والالتزام.
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ضيف
لدي موقف إحتياجات خاصه أمام فرع إس تي سي شارع الاميرسلطان ولاتوجدلوحةاقوم بوضع استندولااحديهتم بذلك
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