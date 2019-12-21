ضبط 3415 مركبة وقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 3415 مركبة وقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

2019/12/21
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفذّت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

وأسفرت الحملة، حسبما أعلن المرور في تغريدة عبر “تويتر”، عن ضبط 3415 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

وأكدت الإدارة العامة للمرور مواصلتها الحملات الميدانية للكشف عن مثل تلك المخالفات، وأهابت بالجميع بالتعاون والالتزام.

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عبدالحميداحمد
ضيف
عبدالحميداحمد

لدي موقف إحتياجات خاصه أمام فرع إس تي سي شارع الاميرسلطان ولاتوجدلوحةاقوم بوضع استندولااحديهتم بذلك

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1 ساعة


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