ضبط 458 مخالفة عدم توفر دواء
الحملة الرقابية لا زالت مستمرة

ضبط 458 مخالفة عدم توفر دواء

2019/12/27
الساعة 10:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن ضبط 458 مخالفة عدم توفر دواء، و37 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية.

وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن هذا يأتي بعد زيارة أكثر من 2300 صيدلية في جميع مناطق المملكة، حيث تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة.

وشددت الصحة على أن الحملة الرقابية لا زالت مستمرة.

ونشرت الصحة صورًا تبين الحملة الرقابية التي نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.

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ابوعبدالله
ضيف
ابوعبدالله

محاولة ذر الرماد بالعيون وكأن المذنب هو صاحب الصيدلية أما الهامور والجهات التي أدخل الأدوية المغشوشة فهو في سبات عميق وبرئ من كل شيء

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7 ساعة


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