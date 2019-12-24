معاقبة ٩ نساء خالفن الذوق العام وخدشن الحياء في الرياض

معاقبة ٩ نساء خالفن الذوق العام وخدشن الحياء في الرياض

2019/12/24
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 9 نساء ارتكبن مخالفات خادشة للحياء.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط (9) مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
أبو عبدالرحمن
ضيف
أبو عبدالرحمن

شكرا لشرطة منطقة الرياض على المحافظة على الذوق العام وتشديد العقوبة على كل من يخالف الذوق العام

أعجبني0لم يعجبني  رد
13 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • القبض على عصابة الأموال المزيفة في #الرياض
    •
  • عصابة الكابلات في قبضة شرطة #الرياض.. 36 جريمة بنصف مليون
    •
  • القبض على مواطنين ارتكبا 14 جريمة في #الرياض
    •
  • سرقوا ناقلات كيابل.. عصابة الـ7 في قبضة الشرطة
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :