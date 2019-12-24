معاقبة ٩ نساء خالفن الذوق العام وخدشن الحياء في الرياض

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 9 نساء ارتكبن مخالفات خادشة للحياء.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط (9) مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء