ضحية لوشيسكو على رادار الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال أصبح مستعدًا لتقبل فكرة رحيل أحد نجوم الفريق الأول بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتُشير التقارير إلى أن الاتحاد لن يُمانع رحيل الحارس فواز القرني لـ الهلال، مقابل التعاقد مع نواف العابد نجم الأزرق الذي يُعاني بسبب عدم التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الهلالي تحت قيادة المدرب الروماني لوشيسكو.

وسيكون الهلال مضطرًا للموافقة على رحيل نواف العابد ودفع 15 مليون ريال للعميد لإتمام التعاقد مع فواز القرني.

وكان نواف العابد انضم لقائمة الهلال المشاركة بمونديال الأندية في وقت متأخر بعد أن كان مُستبعدًا، حيث جاء انضمامه لتعويض غياب اللاعب سلمان الفرج للإصابة.

من ناحية أخرى، تصدر نادي الهلال قائمة الأندية العربية والآسيوية واحتل المركز الخامس عشر عالميًا وفقًا لتصنيف موقع WORLD CLUB RANKING.

وجاء تألق الهلال عربيًا وآسيويًا بفضل تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بمشاركته الأولى.

وتفوق نادي الهلال في التصنيف على أندية عالمية مثل أرسنال الإنجليزي، خيتافي الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، نابولي الإيطالي، لايبزيج الألماني.

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