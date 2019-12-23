ضحيتان جراء ثورة التصحيح في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم عن طريق عمل ثورة تغيير في الفريق بعد تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

ويعد أبرز ضحيتين من ثورة التصحيح في الاتحاد هما التشيلي كارلوس فيلانويفا والصربي ألكسندر بريجوفيتش، حيث اقترب الثنائي بصورة كبيرة من الرحيل عن صفوف العميد في يناير مع تحرك الإدارة للتعاقد مع بديل كل منهما.

وكان المدرب الهولندي تين كات مدرب الاتحاد حاول إعطاء فرصة لـ فيلانويفا من أجل الإبقاء عليه في صفوف النادي، لكن اللاعب التشيلي لم يستغلها ليكون قريبًا من الرحيل.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة elciudadanoweb الأرجنتينية إن انتقال الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لنادي الاتحاد أصبح مسألة وقت، وسيتم خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتم صفقة انتقال غيل إلى الاتحاد مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وفي وقت سابق، حرص المغربي كريم الأحمدي، نجم نادي الاتحاد على توجيه رسالة خاصة لجماهير الاتحاد من أجل تهدئة ثورة غضبهم، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وقال الأحمدي بأنه لن يرحل ويترك الاتحاد في ظرفه الحالي مضيفًا أنه يحترم تعاقده مع العميد.

واتسمت رسالة الأحمدي بالذكاء، قائلًا للاتحاديين بأنهم ليس عليهم القلق خاصة أنه واحد من نجوم الفريق وكنجم يجب عليه أن يكون بمثابة القائد للاعبين، كما أن الأحمدي لم يُرد زيادة غضب الاتحاديين بعد رحيل العديد من اللاعبين عن طريق فسخ التعاقد مثل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان دا كوستا واللاعب الإيفواري سيكو سانوجو.

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