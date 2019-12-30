ضربة ليون تُجبر ريال مدريد على حماية بنزيمة

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، تجديد عقد نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، خاصة بعد أن أبدى نادي ليون الفرنسي رغبته بالتعاقد مع مهاجم الريال في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية نقلًا عن صحيفة أس الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تنتظر موافقة بنزيمة على تمديد العقد لمدة موسمين حتى عام 2021.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وافق على تمديد العقد مع بنزيمة خاصة أن الأخير أحرز للريال 16 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالموسم الحالي مع النادي الملكي.

وكان بنزيمة غادر ليون الفرنسي في صيف 2009 وانضم للريال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني وقتها.

يذكر أن جيان ميتشيل أولاس رئيس ليون أوضح مؤخرًا أنه تُوجد إمكانية من أجل التعاقد مع بنزيمة للنادي الفرنسي، مما جعل الريال يُسارع في إجراءات تجديد العقد.

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