ضربة مُوجعة من الأهلي لـ الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع إحدى الصفقات التي تنافس عليها الهلال والنصر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحث المدرب جروس عن تدعيم صفوفه الدفاعية في الميركاتو الشتوي؛ نظرًا لكثرة إصابات سعيد المولد وعودة معتز هوساوي من الإصابة مؤخرًا، فأصبح الراقي قريبًا للغاية من ضم اللاعب علي لاجامي مدافع نادي الفتح.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن الأهلي قدم عرضًا أفضل من عرضي النصر والهلال لضم لاجامي صاحب الـ23 عامًا.

وكان الأهلي وضع أنظاره على ضم المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري، خاصة أن جروس سبق له أن دربه عندما كان مدربًا لفريق الزمالك.

كما أن الأهلي يتجه للاستغناء عن المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في يناير المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي؛ ما يمنح لاعبيه الثقة قبل مواجهة الشباب المقبلة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/ 1، واكتسح ضمك في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب في المباراة التي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

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