#ضمك إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان
بعد الفوز على الجيل

#ضمك إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان

2019/12/05
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الجيل التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الفريق الضمكاوي بهدفين مقابل هدف.

ضمك ضد الجيل

وبدأت مباراة ضمك ضد الجيل بشكل سريع وسط أفضلية لأصحاب الأرض، قبل أن ينجح سامي النجعي في هز شباك الضيوف عند الدقيقة 34، وأضاف خوزيه لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضمكاوي بثنائية.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ونجح الفريق الضيف في تقليص الفارق عند الدقيقة 88 عن طريق خالد الدوسري، لتنتهي مباراة ضمك ضد الجيل بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الفائز من مباراة النصر والبكيرية لمواجهته ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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