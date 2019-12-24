ضمك يتقدم على النصر بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى الشوط الأول من مباراة ضمك ضد النصر ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم الفريق الضمكاوي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة ضمك ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن مازن أبو شرارة من فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك العالمي عند الدقيقة 37.

ونجح أبو شرارة في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 43، وحصل العالمي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في مباراة ضمك ضد النصر.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول للعالمي، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك ضد النصر بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

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