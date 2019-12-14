ضمك يُسقط #الفيحاء بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ضمك من تحقيق الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح اللاعب روني فيرنانديز، لاعب الفيحاء، التسجيل بالخطأ في مرماه لنادي ضمك في الدقيقة الخامسة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي ضمك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب المغربي محسن ياجور الهدف الثاني لضمك في الدقيقة الـ49.

وقلص الفيحاء الفارق بعد ذلك، حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب مخير الرشيدي في الدقيقة الـ55.

وأصبح رصيد ضمك بعد الفوز 7 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.