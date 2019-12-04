طارق أحمد : تقنية VAR قلصت الأخطاء في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، طارق أحمد باستخدام تقنية الفيديو VAR في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، مؤكدًا أنها أثبتت نجاحها.

وقال طارق أحمد: “لهذا كان أمرًا طبيعيًا أن تصبح من ضمن الشروط والمعايير التي يجب توفرها مستقبلًا لأي بلد يرغب في تنظيم البطولات الخليجية فهي ليست من الكماليات ولكنها من الأساسيات”.

وشدد على أن معظم القرارات التي تم الرجوع فيها إلى هذه التقنية أثبتت صحتها، مضيفًا: “وصلنا إلى درجة عالية للغاية من القرارات الصحيحة وقلة الأخطاء بنسبة كبيرة”.

وأضاف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي تصريحاته الصحافية قائلًا: “وحتى الوقت الذي يتخذه الحكم للرجوع إلى الفيديو لمشاهدة اللعبة واتخاذ القرار جاء مناسبًا وليس به أي إطالة غير مبررة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “التحكيم يسير بخطى ثابتة وكل المنتخبات نالت حقها ولم تتعرض لأي ظلم وهناك حالة رضا على مستوى الحكام في خليجي 24 من الجميع”.

يُذكر أن الدور النصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، سيُقام، مساء يوم غد الخميس، حيث يواجه منتخب العراق نظيره البحرين، فيما يلعب المنتخب السعودي مع نظيره القطري.