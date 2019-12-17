طالبا بالرواتب فعاقبهما النظام الإيراني بالسجن!
إثر مشاركتهما في احتجاج

طالبا بالرواتب فعاقبهما النظام الإيراني بالسجن!

2019/12/17
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدر القضاء الإيراني، أحكامًا بسجن اثنين من النشطاء العماليين 5 سنوات لكل منهما إثر مشاركتهما في احتجاج، خلال يناير الماضي؛ بسبب تأخر الرواتب لعدة أشهر.

وأوردت وكالة “إلنا” شبه الرسمية، أن حكمًا صدر بحق عاملة ثالثة من جنوبي البلاد، بالسجن 5 سنوات أيضًا؛ لدعمها إضرابًا عماليًّا، العام الماضي.

والناشطان المعتقلان في يناير إسماعيل بخشي ومحمد خانيفار، من العاملين في مصنع سكر، وقد اعتقلا عقب احتجاج عمالي في مصنع “هفت تابيه” في محافظة خوزستان جنوبي البلاد.

أما الناشطة الثالثة من خوزستان، سيبيديه غوليان، فاعتقلت خلال مظاهرة هناك دعمًا لإضراب عمالي في أكتوبر 2018، وأطلق سراحها هذا العام بكفالة.

والنشطاء الثلاثة ليسوا على صلة باحتجاجات الشهر الماضي، في أنحاء البلاد بعد رفع سعر الوقود وحملة الملاحقة التي أعقبت ذلك.

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