طالبة جامعية تريد دعم حساب المواطن والبرنامج يرد

المواطن - الرياض

تساءلت طالبة جامعية بشأن إمكانية التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم بشكل دوري كمستفيدة رئيسية.

وقال حساب المواطن ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه في حال انطبقت عليها شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق متصل، أكد حساب المواطن أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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