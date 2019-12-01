طالب يريد التسجيل في حساب المواطن والبرنامج يرد

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار طالب يريد التسجيل للحصول على دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”: إنه يمكن التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

كما كشف حساب المواطن موقف الدعم الشهري بعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

قالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًّا على مواطن يسأل عن زيادة الدعم بالقول: ”الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن لا يشمل ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة”.

وتطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بدءًا من اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها.