طرح تذاكر إضافية لـ نزال #الدرعية التاريخي

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب موسم الدرعية الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر إضافية لنزال الدرعية التاريخي بين أنطونيو جوشوا وآندي رويز.

وكشف حساب موسم الدرعية عن أسعار التذاكر الإضافية لمنافسات نزال الدرعية التاريخي، وجاءت كالتالي الفئة 3 من 999 إلى 1350 ريالًا، والفئة 2 من 1750 لـ2600 ريال.

ووصل الملاكمان البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز إلى المملكة قبل عدة أيام، من أجل الاستعداد لنزال السابع من ديسمبر المقبل، حيث سيُقام في ميدان الدرعية ويتسع إلى 15 ألف متفرج.

وتحدث بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل آندي رويز عن نزال الدرعية التاريخي قائلًا: “لا أصدق أن هذه الحلبة وبهذا الشكل الجمالي الرائع تم بناؤها في أقل من شهرين، والجميع يعمل هنا بشكل متواصل ودون توقف”.

وتابع: “أنا سعيد جدًّا أن أكون واحدًا من أطراف هذا النزال الذي سيقام في هذه الحلبة الجميلة وفي هذه المنطقة الرائعة، ولاسيما أنني سألتقي لأول مرة في حياتي بالشعب السعودي الذي ظل يرحب بي في كل وقت منذ وصولي للمملكة”.

وفي السياق ذاته، قال البريطاني جوشوا: “ستكون ليلة رائعة وأنا متحمّس للحضور الجماهيري لهذا النزال، حيث وجدت كل الدعم والترحاب منذ أن وصلت للمملكة، وأشعر أن هذا النزال سيكون مختلفًا بحضور الجماهير السعودية والبريطانية سويًّا”.