المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد ضد الفيصلي المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي حضورًا جماهيريًا، لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وتحفيزهم على تحقيق الانتصارات وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

ويلعب الاتحاد ضد الفيصلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 7:45 مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز السادس برصيد 17 نقطة.