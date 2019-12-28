طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
بواقع درجتين مئويتين

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

2019/12/28
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم كانت في طريف بواقع درجتين مئويتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.

في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال وشرق المملكة.

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