طريقة تغيير الحالة الوظيفية في حساب المواطن

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد حال انتقاله للعمل بالقطاع الخاص؛ وذلك لضمان دقة بيانات المستفيد.

وقال حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: على المستفيد الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج في حالة تغيير وظيفته، وذلك لتحديث البيانات، باختيار أيقونة تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل، وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف قطاع خاص واختيار نوع الدخل راتب شهري ومصدر الدخل مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم الضغط على أيقونة حفظ.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 26 استحقاق يناير المقبل.

ومن المرتقب أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم التاسع من الشهر المقبل وليس اليوم العاشر حسب النظام المتبع.

وأكد برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، ردًّا على أحد المستفيدين أن تقديم موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة بسبب أن يوم 10 يناير المقبل إجازة رسمية ولذلك تم تقديم إيداع الدعم لليوم التاسع والذي سيوافق يوم الخميس 9 يناير.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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