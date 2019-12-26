طريقة ذكية من جماهير النصر للفوز بالآسيوية

المواطن - محمد سمعه

كشفت جماهير نادي النصر عن طريقتها لدعم الفريق الأول لكرة القدم بأصفر العاصمة، وذلك من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2020.

ودشن النصراويون عبر تويتر وسم ” النصر قادم يا آسيا” في إشارة منهم إلى قدرة النصر على التتويج بالآسيوية نظرًا لاستقرار الأمور حاليًا في أصفر العاصمة.

ويحتل حاليًا وسم” النصر قادم يا آسيا” المركز الثاني في تريند تويتر بالمملكة.

وقال الناقد الرياضي سلطان الزايدي المعروف بميوله النصراوية: “كل الأمور في النصر تمام، يجعلك دوم تمام يا نصر وفي خير”.

أما نايف هزازي لاعب النصر والاتحاد السابق فقال: أتمنى أن يفوز النصر بالآسيوية في 2020 فهو قادر على المنافسة ويملك كل الإمكانيات لتحقيق اللقب.

ولم يسبق لنادي النصر التتويج بدوري أبطال آسيا، حيث يعد ناديا الهلال والاتحاد الناديين السعوديين الوحيدين الفائزين بدوري أبطال آسيا حيث تُوج الاتحاد باللقب مرتين ونادي الهلال باللقب في ثلاث مناسبات.

جدير بالذكر أن النصر كان شارك ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2000 التي أُقيمت في البرازيل، حيث نال النصر جائزة اللعب النظيف في البطولة.

ويحتل نادي النصر حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، حيث نجح العالمي في تصدر الدوري مستغلًا انشغال الهلال ببطولة كأس العالم للأندية بالفترة الأخيرة.

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