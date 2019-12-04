طريقة رد فائض اكتتاب أرامكو والحصول على الأسهم المجانية

المواطن - الرياض

شهد اكتتاب أرامكو إقبالًا متوقعًا للحصول على حصة في أكثر شركة نفطية نموًا في العالم وفاق الطلب على أسهم أرامكو الكمية المعروضة بكثير الأمر الذي يؤهل هذا الطرح الأولي لأن يكون الأكبر على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتم تحديد السعر النهائي للسهم خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يستقر السعر عند الحد الأقصى الذي أعلنته الشركة في بداية الاكتتاب.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري لسهمها ما بين 30-32 دولارًا للسهم الواحد وفي حال تم تحديد سعر السهم عند مستوى أقل من الحد الأقصى، وهو احتمال قائم بنسبة أو بأخرى، سيتم رد فائض المستحقات للمكتتبين.

رد فائض الاكتتاب

وكان الشركة حددت طريقتين لرد فائض الاكتتاب إما أن يتم شراء أسهم إضافية لصالح المكتتبين أو إعادة الفائض إلى حساباتهم لدى البنوك المشاركة في الاكتتاب، لكن بعد الطلب المتزايد على سهم أرامكو لن يكون هناك إمكانية لتقديم أسهم إضافية وسيتم إعادة المبالغ للمكتتبين.

القيمة النهائية

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.

وجمع اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو 189 مليار ريال، بنهاية يوم أمس الثلاثاء فيما يترقب العالم الإعلان عن الحصيلة النهائية.

الأسهم المجانية

وسيتم منح المكتتبين الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة 180 يومًا دون التصرف بها عددًا من الأسهم المجانية كمكافأة من الشركة للمساهمين الجدد.

وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة الـ 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.

وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.