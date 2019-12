طريقة سرية للتخلص من بطء هاتفك الأندرويد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

الهاتف الذكي بطيء الأداء يمكن أن يكون مصدر ضغط كبير، فإذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد، وتعاني من بطئه أثناء محاولة إرسال الرسائل لشخص ما، أو البحث عليه، فهناك طريقة يمكنك من خلالها تسريع أدائه.

قال موقع دوبلاين لايف، إن هناك طريقة سحرية في قائمة إعدادات هاتفك، ستلاحظ بعدها الفرق في أداء الجهاز، كل ما عليك اتباع هذه الخطوات:

1- اذهب إلى الإعدادات، واختر النظام أو System.

2- انقر بعدها على About Phone أو عن الهاتف.

3- ثم اختر Software information أو معلومات البرنامج.

4- انقر على Build number أو رقم الإصدار، واضغط عليه 7 مرات متتالية حتى تظهر لك رسالة You are now a developer، أنت الآن مطور.

5- بالعودة إلى الإعدادات، ستلاحظ ظهور خيارات المطور أو Developer options، انقر عليه واختر مقياس الرسوم المتحركة للنظام أو animation scale.

6- حدد خيار إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة Animation off.

7- ستحتاج إلى تغيير 3 إعدادات لمنح هاتفك زيادة في السرعة: Window animation scale، Transition animation scale، Animator duration scale، أو مقياس الرسوم المتحركة للنافذة ، ومقياس الرسوم المتحركة بالانتقال، ومقياس مدة الرسوم المتحركة.

8- كل خيار سيكون مضبوطًا على (1x)، لكن إذا غيرتهم إلى خيار (0.5x)، فستلاحظ اختلاف أداء جهازك بشكل لافت.

