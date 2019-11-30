طريقتان أمام الأخضر للتأهل لنصف نهائي خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

يملك المنتخب السعودي طريقتين فقط من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي خليجي 24، وذلك بعد الفوز على المنتخب البحريني، اليوم السبت، في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات.

وإذا نجح الأخضر في الفوز على منتخب عُمان في الجولة الثالثة، فسيصبح رصيد الأخضر ست نقاط؛ وبالتالي يضمن التأهل لدور الأربعة.

وفي حال تعادل المنتخب السعودي مع نظيره العماني، فسينتظر الأخضر نتيجة مباراة منتخبي البحرين والكويت، حيث إذا نجح المنتخب البحريني في الفوز بفارق هدفين على شقيقه الكويتي فسيعبر الأخضر لدور نصف النهائي.

ويحسم فارق الأهداف عبور المنتخب للدور التالي في البطولة الخليجية، في حال تساوت النقاط، حيث إذا تعادل الأخضر فسيصبح رصيده أربع نقاط متساويًا مع المنتخب البحريني في حال فوزه على الكويت.

ويملك المنتخب الكويتي فارق هدف واحد، والمنتخب السعودي يملك صفر فارق من الأهداف، أما منتخب البحرين فيملك -2 كفارق أهداف، بسبب تلقي شباكه هدفين خلال جولتين في دور المجموعات.

ويحتل الأخضر حاليًّا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

وحقق المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب المنتخب السعودي، لقب رجل مباراة السعودية والبحرين، وذلك بعد فوز الأخضر اليوم بثنائية دون رد.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة في خليجي 24، أمام المنتخب العُماني بعد غد الاثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.