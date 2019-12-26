طقس الإجازة بارد مع رياح والحصيني يكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني توقعاته لطقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أن تكون الأحوال الجوية معتدلة نهاراً باردةً ليلاً وباردة جداً خارج المدن على المدينة الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية، أما في منطقة مكة المكرمة والساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر فيميل الطقس إلى الحرارة نهاراً ولطيف ليلاً.

وتابع: بالنسبة إلى الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، تحتاجون خيمة وملابس شتوية ثقيلة، ومتوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم نهاراً، وهي لا تمنع التنزة أو الكشتة، مع رياح من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية.

كما توقع الحصيني رياح من خفيفة إلى متوسطة اليوم على مكة المكرمة وجدة وحائل وشمال المدينة المنورة وغرب القصيم، ويوم غد الجمعة، فتكون رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض.

وبالنسبة إلى طقس السبت، فمن المتوقع أن تكون الأجواء باردة ليلاً وباردة جداً خارج المدن على معظم مدن المملكة، معتدلة نهاراً، وفي مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل الطقس للحرارة نهاراً معتدل ليلاً، مفضلاً التنزه يوم السبت.

وأخيرًا، توقع الحصيني أمطار أو مطر ثلجي على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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