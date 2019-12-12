طقس الجمعة .. أمطار رعدية ورياح نشطة

طقس الجمعة .. أمطار رعدية ورياح نشطة

2019/12/12
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

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