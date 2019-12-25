طقس الغد.. أمطار وغبار وضباب كثيف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية كما توقعت أن تكون سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

من جهة أخرى تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.