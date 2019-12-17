طقس الغد .. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

طقس الغد .. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

2019/12/17
الساعة 4:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة فيما تنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة فيما ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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