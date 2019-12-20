طلاب يوجهون رسائل للمعلمين قبل الاختبارات

المواطن - سعد البحيري

قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول صعد وسم “رسالة للمعلمين في الاختبارات” تضمن عددًا من الرسائل التي وجهها الطلاب لمعلميهم.

وتنوعت الرسائل التي تضمنها الوسم ما بين الأفكار الهادفة وتلك التي لا تخلو من الطرافة وروح الدعابة.

ولاء كتبت لمعلمتها تقول: “لا تقفي على راسي .. ولا تلبسي كعب عالي لأنه يوترني”.

أما أحمد فردّ عليها بالقول: “وش السالفة غالبية اللي موجودين في التاق بنات وأكثر شيء اللي يتكلمون عنه في وقت الاختبار صوت الكعب لدرجة إنه ينرفزكم كطالبات ويخلونكم تنسون كل اللي حافظينه من الكتاب”.

بدورها قالت هالة في الوسم “ترانا على خبرك وطول الوقت في ذكرك”.

ولم يقتصر المشاركون في الوسم على الطلاب والطالبات بل تفاعل أولياء الأمور معهم حيث قال سليمان الحمدان موجهًا رسالة للمعلمين :” احذر كل الحذر أن تستعجل في تصحيح إجابات الطلاب لتُنهي أعمالك بأسرع ما يُمكن ثم تخطئ في نقصان درجة على طالب، فهي من الظلم”.

وقال طالب آخر: ” أسئلة الاختبارات النهائية تقييم لا انتقام تمييز لا تعجيز تسهيل ﻻ تحدي”.

أما مزنة المري فقالت: “للرجال خاصة ما في داعي لفرد العضلات ترى الابتدائي أول سنة اختبارات يا ليت ما تطيرون قلوبهم واقرؤوا لهم الأسئلة وراعوا مشاعرهم بعضهم يتيم ما عنده أحد يذاكر له وبعضهم ضايع من انفصال أهله وبعضهم مريض وبعضهم استيعابه بطيء يا ليت تنتبهون لهذا”.

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