تمديد دوام السبت بالبنوك للتقديم على القرض العقاري

قررت مؤسسة النقد تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري، التمويل المدعوم لمدة عام.
وكانت ساما ألزمت البنوك المحلية في وقت سابق بدوام عمل إضافي، خلال أيام السبت من كل أسبوع لمدة عام كامل، اعتبارًا من شهر يناير الماضي، وذلك لخدمة مستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان وتسهيل إجراءاتهم في الحصول على برنامج القرض العقاري، الذي توليه الجهات المعنية كل اهتمامها من أجل إيجاد السكن للمتقدمين كافة.
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يوجد اولا ان تفسير بعض المشايخ انه لايجوز شراء شقه عن طريق البنوك .٢ _ ان البنوك لايساعدون في شراء شقه للمتقاعدين لان رواتبهم متدنيه فيككثر من تصعيب الامر عليك برفع القسط حتى تولي هاربا.٣_ مماطلتك حتى تترك السكن ٤_ عندما يحيلك البنك وبالذات البنك الفرنسي لانه يعطي قرض عقاري حتى سن ٧٥ ويزيد الربح عليك اما باقي البنوك مثل العربي فيعطيك قرض ما يجيب صندقة دجاج وسكن الورود لاينظرون الا لمن كان راتبه عشرون الف اما الذي راتبه ضعيف فلا ينظرون اليه اضف الى ذلك عندما يعرض شقه صاحب العقار فانه يطلب دلاله لاتقل عن ١٥٠٠٠ الف ويطلب عربون… قراءة المزيد ..
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