سهم أرامكو مطلوب بالنسبة القصوى قبل الافتتاح

المواطن - الرياض

صعد سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي في مزاد قبل الافتتاح ليبلغ 38.7 ريالًا.

وبهذا تصبح قيمة شركة أرامكو 2.06 تريليون دولار.

وبدأ أمس الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222، حيث ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.

ونجح اكتتاب أرامكو في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).

ويوم أمس، أزاحت شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عن مركزها الأول كأعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم حول العالم لتؤكد نجاح توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ورؤيته التي أطلقها قبل 3 سنوات.