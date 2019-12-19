عاجل .. قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول لعدد من الرتب

المواطن - الرياض
أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي لرتبة (جندي – جندي أول) بالقوات الأمن الخاصة.
ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية:
- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.
- نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.
- نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.
- يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.
- عدد ( 6 ) صور ملونة حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.
- نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.
تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:
- حلاقة شعر الرأس رقم (3)
- الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.
- الحضور كما هو موضح في نتيجة القبول المحددة لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض
- يمنع منع باتًا الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرا تصوير.
- كما تنوه لجنة القبول أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.
رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً