#عاجل .. قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول لعدد من الرتب
شددت على أهمية إحضار المستندات المطلوبة

#عاجل .. قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول لعدد من الرتب

2019/12/20
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي لرتبة (جندي – جندي أول) بالقوات الأمن الخاصة.

ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية:

  • نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.
  • نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.
  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.
  • نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.
  • يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.
  • عدد ( 6 ) صور ملونة حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.
  • نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:

  • حلاقة شعر الرأس رقم (3)
  • الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.
  • الحضور كما هو موضح في نتيجة القبول المحددة لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض
  • يمنع منع باتًا الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرا تصوير.
  • كما تنوه لجنة القبول أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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ابوراكان
ضيف
ابوراكان

احسبها الكليه الامنيه وش هذه الطلبات

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11 ساعة


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