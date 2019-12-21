عادل التويجري معتذرًا : عارض صحي يمنعني من الظهور

المواطن - محمد سمعه

اعتذر الناقد الرياضي عادل التويجري عن الظهور في حلقة الليلة ببرنامج “الدوري مع وليد” مع الإعلامي وليد الفراج.

وقال التويجري عبر حسابه في تويتر: رقم تاريخي جديد للزعيم، كان بودي الظهور الليلة، لكن عارض صحي طارئ جاء في توقيت غير مناسب، الحمد لله على كل حال.

وأضاف التويجري: القادم أجمل بحول الله.

وكان الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية كانت ذكرت أن الإعلامي عادل التويجري تم إيقافه عن الظهور إعلاميًّا مع تحويله للتحقيق بعد وصفه الدوري السعودي بـ دوري “أم أحمد” بعد خسارة الهلال من فلامنغو البرازيلي.

تابعنا على تواصل معنا على