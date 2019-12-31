عارف ينصح محمد نور بشأن الصفقات الاتحادية

المواطن - مروة نبيل

وجه الناقد الرياضي جمال عارف نصيحة إلى نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور، بشأن صفقات العميد الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتواجد محمد نور ضمن لجنة لاختيار اللاعبين الأجانب الجدد لنادي الاتحاد، والتي رشحت الأرجنتيني ليوناردو جيل للانضمام إلى صفوف العميد، ليكون أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي.

وقال جمال عارف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “محمد نور من اللجنة التي ستختار اللاعبين في الاتحاد، وأتمنى منه عدم الاعتماد على مقاطع الفيديو الخاصة باللاعبين فقط”.

وتابع الناقد الرياضي تصريحاته قائلًا: “أنا داعم لإدارة أنمار الحائلي وأريد أن أرى النتائج.. يجب أن يكون الرئيس هو المتحكم الأول (ما يحك جلدك إلا ظفرك)”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء، والهزيمة في 8 مواجهات.

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