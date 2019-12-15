عارف يُطالب بتدخل هيئة الرياضة لحل أزمة #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي الرياضي جمال عارف الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتدخل لحل أزمة نادي الاتحاد الحالية.

ويُعاني نادي الاتحاد من تراجع النتائج هذا الموسم، وتأخر مستحقات لاعبين؛ ما دفع المغربي مروان دا كوستا لمغادرة السعودية، ومطالبة الإدارة بفسخ التعاقد.

وقال عارف: “كنت أعرف أن مشاكل الاتحاد ستتكرر والإدارة الحالية هي السبب والمسؤولة عنها بعد تصفية الديون السابقة.. مستحقات دا كوستا من مسؤولية هيئة الرياضة لكن يجب على أنمار الحائلي التحرك عند وجود أي تأخير”.

وتابع: “أطالب بتدخل هيئة الرياضة في وضع الاتحاد ويطالب باختيار شخصية اتحادية لرئاسة العميد ويرشح نواف المقيرن؛ كونه اتحادي مخلص.. لسنا ضد أنمار الحائلي لكن الاتحاد في وضع خطر جدًّا”.

واختتم جمال عارف تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “اللاعب فيتشو رحل عن الاتحاد بسبب 100 ألف دولار فقط، ألا يملكون المال للدفع؟”.