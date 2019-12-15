عاليا بهات الأنثى الأكثر جاذبية في آسيا

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فازت نجمة بوليوود عاليا بهات (26 عامًا) بلقب الأنثى الآسيوية الأكثر جاذبية 2019 في استطلاع على الإنترنت.

والمعروف أن عاليا بهات Alia Bhatt من مواليد 15 مارس 1993، هي ممثلة ومغنية هندية، بدأت مسيرتها الفنية عبر أفلام بوليوود عام 2012. وظهرت لأول مرة في الفيلم الرومانسي الكوميدي الناجح طالب السنة، للمخرج والمنتج كاران جوهر، وقد حقق الفيلم نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر.

وبعد نجاح فيلمها الأول مثلت عاليا دور مراهقة في فيلم الطريق السريع الذي صدر عام (2014)، حيث يتم اختطافها السفر بها في الطرقات الجبلية وتقع في حب مختطفها.

وقد حصلت عاليا على تعليقات إيجابية من النقاد وفازت بجائزة (فيلم فير) لأفضل ممثلة، وأيضًا رشحت لجائزة أخرى في نفس الحفل. وبدأت في تأسيس وتكوين نفسها في بوليوود ولعبت دور البطولة في الفيلم الرومانسي (2 ستات) في نفس العام، ولعبت دور البطولة في الفيلم الرومانسي الكوميدي هامبتي شارما كي دولهانيا. في (2015) لعبت البطولة في فيلم شاندار مع الممثل شاهد كابور، الفيلم الذي تلقى إشادات إيجابية، وكان الفيلم الذي ظهرت فيه عاليا بهات عارية في مشهد على البحر، وتابعتها الصحافة بأسئلة متكررة أولها سبب هذا الفعل في سن المراهقة.

تصدَّرت عاليا بهات القائمة السنوية لمجلة “Eastern Eye” الأسبوعية التي ذكرت أنَّ نجمة السينما الهندية كانت الأفضل في 2019 سواء بحصد الجوائز أو حضور المهرجانات العالمية عن دورها في فيلم “جالي بوي”، بالإضافة إلى كونها المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية.

وعلَّق مؤسس القائمة أسجاد ناظر على فوز بهات بالمركز الأول قائلا: “الجاذبية والموهبة عندما يجتمعان مع طاقة جبّارة تتكون قوة لا يمكن إيقافها وهذا ما تمتلكه النجمة عليا بهات”

وحلَّت في المركز الثاني زميلتها ديبيكا بودكون، كما حلّت النجمة التلفزيونية هينا خان في المرتبة الثالثة، فيما جاءت أنانيا باندي في المركز الخامس.