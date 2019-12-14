عامل وعاطل قتلا راجح الحارثي.. طعنات وخنق ومحاولة تخدير

المواطن - القاهرة

كشفت السلطات المصرية، تفاصيل مهمة بشأن مقتل الشاب السعودي راجح الحارثي رحمه الله ، الذي عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة، حيث أكدت أن مرتكبي الجريمة عامل وعاطل نفذا جريمتهما بهدف السرقة وتم ضبطهما.

مسرح الجريمة

وأوضح المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة أن الأجهزة المنية عثرت على جثة راجح الحارثي سعودي الجنسية 25 سنة مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه وتبين من مناظرة الجثة وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن ووجود آثار خنق حول الرقبة و سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية، وفقًا لموقع “صدى البلد” المصري.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر إلى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقاري وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة .

ضبط مرتكبي الجريمة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل “سن 22 مُقيم مركز سنورس في الفيوم” وعاطل “سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة”، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.

اعترافات

بمواجهتهما اعترفا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة ، وقررا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومي 7 ، 8 الجاري.

وقام المتهمان بمحاولة تخديره بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى المملكة إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثاني بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير.

وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاحاً أبيض “سكيناً” مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التي كانا يرتديانها والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائها بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة.

وقد تم، بإرشاد المتهمين، ضبط متعلقات المجني عليه عدد 2 هاتف محمول – حذاء رياضي – بعض الملابس بمسكن المتهم الأول، وتم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ أيام علي ذمة التحقيق.