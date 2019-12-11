عبادي وبدر الحبيش في سمرات موسم الرياض.. إبداع يفوق الخيال

تفاعل جمهور موسم الرياض في جلسات “سمرات موسم الرياض” مع أغاني الفنان عبادي الجوهر والفنان بدر الحبيش، وذلك من تنظيم شركة روتانا.
وتغنى عبادي الجوهر بأجمل أغانيه ومنها: (بس معك، انت تامر، ترجع بخير، وعد الحر، يا سيدي بدري، هرجلي، ماخذ على خاطري، أحب فيك الوقت، عيونك، كل العواذل، ضاع الأمل).
كما تفاعل الجمهور مع أغاني الفنان بدر الحبيش ومنها: “يا الرياض، من يحب اثنين، قلبي حديد، كل شي تمام، إياني وإياك، لي شهر، هوى قلبي، مسكت”.
حبيبتي كل العواذل تشابه … قلبه ظلام ووجه يشبه للأصحاب 🎶#عبادي_الجوهر_سمرات_الرياض #سمرات_موسم_الرياض 🇸🇦🔥@abadialjohar1 @RiyadhSeason pic.twitter.com/PgP9TrjDi6
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 11, 2019
خلف الكواليس ❤️#سمرات_موسم_الرياض 👏🏼🇸🇦🔥
أخطبوط العود #عبادي_الجوهر وعراب الفن #سالم_الهندي والفنان #بدر_الحبيش #عبادي_الجوهر_سمرات_الرياض #بدر_الحبيش_سمرات_الرياض@abadialjohar1 @salhendi @RiyadhSeason pic.twitter.com/nKFZkiXc6r
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 11, 2019
من بعد مزح ولعب… أهو صار حُبّك صحيح ❤️#سمرات_موسم_الرياض 👏🏼🇸🇦🔥
أخطبوط العود #عبادي_الجوهر وعراب الفن #سالم_الهندي 🎶 #عبادي_الجوهر_سمرات_الرياض @abadialjohar1 @salhendi @RiyadhSeason pic.twitter.com/U16JJufjaf
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 11, 2019
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