عبادي وبدر الحبيش في سمرات موسم الرياض.. إبداع يفوق الخيال

المواطن - الرياض

تفاعل جمهور موسم الرياض في جلسات “سمرات موسم الرياض” مع أغاني الفنان عبادي الجوهر والفنان بدر الحبيش، وذلك من تنظيم شركة روتانا.

وتغنى عبادي الجوهر بأجمل أغانيه ومنها: (بس معك، انت تامر، ترجع بخير، وعد الحر، يا سيدي بدري، هرجلي، ماخذ على خاطري، أحب فيك الوقت، عيونك، كل العواذل، ضاع الأمل).

كما تفاعل الجمهور مع أغاني الفنان بدر الحبيش ومنها: “يا الرياض، من يحب اثنين، قلبي حديد، كل شي تمام، إياني وإياك، لي شهر، هوى قلبي، مسكت”.