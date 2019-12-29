عبدالرزاق حمد الله في 2019.. هداف العالم والأفضل عربيًّا

المواطن - مروة نبيل

تألق النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بشكل لافت مع النصر هذا العام، ليُكلل مجهوده بالحصول على لقب هداف العالم 2019.

هداف العالم:

وخطف عبدالرزاق حمد الله الأنظار خلال منافسات 2019، ونجح في التفوق على المهاجمين العالميين؛ وتوج بلقب هداف العالم برصيد 57 هدفًا.

وأعرب عبدالرزاق حمد الله عن سعادته بتحقيق لقب هداف العالم 2019، ووجه الشكر إلى زملائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمساعدته، بجانب دور الجماهير، متمنيًا تقديم الأفضل في العام الجديد.

وانتزع حمد الله لقب هداف العالم 2019 من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ54 هدفًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، والذي سجل 50 هدفًا.

حمدالله أفضل لاعب عربي:

ولم يكتفِ عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف العالم فقط، حيث توج، مساء اليوم الأحد، بجائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل لاعب عربي في عام 2019، وتسلم الجائزة من الإيطالي فابيو كابيلو.

وتوج حمد الله بجائزة أفضل لاعب عربي 2019، متفوقًا على نجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، نجم النادي الأهلي، الجزائري يوسف بلايلي، مهاجم السد القطري، أكرم عفيف ولاعب وسط الزمالك المصري، طارق حامد.

حمد الله في 2019:

وقدم عبدالرزاق حمد الله أداء استثنائيًّا هذا العام، حيث حصد لقب هداف العالم 2019 برصيد 57 هدفًا خلال 37 مباراة شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جميع البطولات، وسجل 5 هاتريك، و3 سوبر هاتريك.

وكشف حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز الجوائز التي حققها عبدالرزاق حمد الله بجانب تحقيقه لقب هداف العالم في عام 2019، وهي أفضل لاعب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل لاعب في الشهر مرتين.

كما حصد حمد الله في عام 2019 على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجائزة الحذاء الذهبي في البطولة ذاتها، وجائزة أفضل لاعب في الجولة 4 مرات، وجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي.

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