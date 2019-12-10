عبدالعزيز بن سعد يزور أسرة العتيبي للعزاء في فقيدها

المواطن - واس

قدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، واجب العزاء لأسرة العتيبي في وفاة الشاب ممدوح بن مطلق الدولي العتيبي رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها أمير حائل لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم، التقى خلالها بوالد الفقيد مطلق العتيبي، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب والد الفقيد العتيبي عن شكره لسمو أمير المنطقة على وقفته غير المستغربة التي خففت المصاب الجلل سائلًا الله أن يجعل ما قام به في ميزان أعمال سموه وأن يحفظ الجميع من كل مكروه.