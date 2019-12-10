 عبدالعزيز بن سلمان: لسنا أكبر مصدرين بترول فحسب بل الأكثر موثوقية

المواطن - واس

رفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م، رافعا أسمى الشكر والتقدير على الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة ما انعكس على الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن حجم هذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤية 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له.

وقال الأمير عبدالعزيز: إن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مؤكدًا أن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول، وأن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل الأكثر موثوقية عالميًّا، ما يحقق اطمئنانًا وتوازنًا في أسواق البترول، ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد.