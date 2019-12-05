عبدالله الحمدان رجل مباراة السعودية وقطر

المواطن - محمد سمعه

تُوج النجم عبدالله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي بجائزة رجل مباراة السعودية وقطر التي أُقيمت اليوم الخميس في نصف نهائي خليجي 24.

وتمكن عبدالله الحمدان من إحراز الهدف الأول للأخضر في شباك قطر بالدقيقة الـ29 عبر ضربة رأسية تعامل معها حارس قطر بشكل خاطئ، لتشير النتيجة إلى تقدم الأخضر بهدف دون رد بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قدم المنتخبان أداءً رائعًا من الناحية الهجومية حيث سنحت فرص خطيرة لمنتخب قطر تعامل معها الحارس فواز القرني بشكل رائع، بجانب أن الفرصة سنحت للسعودية لإضافة الهدف الثاني ولكن قائم الحارس القطري كان له رأي آخر.

ووقف الدفاع السعودي بقوة لهجمات المنتخب القطري، حتى تمكن الأخضر من الفوز بهدف دون رد.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره البحريني في النهائي يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تأهل البحرين للنهائي على حساب المنتخب العراقي بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب السعودي تمكن من الفوز بكأس الخليج من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و 2002 و 2003.