عبدالله المعيوف: ياسر القحطاني من أقرب الأشخاص للاعبين

المواطن - مروة نبيل

أبدى حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، سعادته بحضور مباراة اعتزال نجم الزعيم والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

وقال المعيوف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “حضور اليوم واجب علينا جميعًا، أبو عزوز يستاهل، وبإذن الله يكون حفل يستمتع به الجميع”.

وتابع: “ياسر من أقرب الناس للاعبين الفترة الأخيرة، كان يحب النوم كثيرًا، ولكن عندما ينزل الملعب الجميع يستمتع به، الدعيع سيلعب مكاني وسأكون أنا في المدرجات”.