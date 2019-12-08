عبدالله عطيف أفضل لاعب في خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب عبدالله عطيف، لاعب المنتخب السعودي، بلقب أفضل لاعب في بطولة خليجي 24، التي أُقيمت في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

وكان عبدالله عطيف شارك في مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24، التي انتهت بفوز البحرين بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الرميحي في الدقيقة السبعين.

واختارت اللجنة المنظمة لخليجي 24 اللاعب عبدالله عطيف أفضل لاعب في البطولة بعد تألقه بصورة ملفتة للأنظار مع الأخضر في البطولة.

واتفقت معظم آراء الجماهير عبر تويتر على أن الأخضر لم يُظهر أنيابه الهجومية الحقيقية في مباراة البحرين، بجانب عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينارد على قراءة نقاط الضعف في المنتخب البحريني من أجل إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الأحمر.

وانتقد البعض إهدار قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج، لركلة الجزاء في الشوط الأول حيث رأى البعض منهم أن إحرازها كان سيحقق فارقًا إيجابيًّا للمنتخب السعودي ويقربه من تحقيق اللقب الخليجي.

وقالت فئات أخرى من الجماهير: إن الأخضر حقق مجهودًا يُشكر عليه بوصوله للنهائي، خاصة أن المنتخب السعودي لم يكن مرشحًا من البداية للقب الخليجي بعد الخسارة أمام منتخب الكويت بالجولة الأولى.