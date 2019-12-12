عبدالله عطيف : شيء وحيد يحتاجه #الهلال للتألق بالمونديال

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال رسالة خاصة إلى الجماهير الهلالية، وذلك قبل مواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية السبت 14 ديسمبر.

ونقل الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر تصريحات عبدالله عطيف الذي قال: نحمد الله على الوصول لمونديال الأندية، وبالطبع احتفالاتنا بلقب دوري أبطال آسيا انتهت، ونبدأ تحديًا جديدًا نسعى إلى النجاح فيه.

وأضاف عطيف: نريد من جماهير الهلال استمرار الدعم لنا والوقوف بجانبنا من أجل ضمان التألق والذهاب بعيدًا بالمونديال، وبمشيئة الله سنقدم كل شيء من أجل أن نرفع رؤوسهم، ونحن نركز فقط على مباراة الترجي ثم سنرى ماذا سنقدم بعد ذلك.

وأجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس مرانهم الأول في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الترجي السبت.

وركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على الجوانب الفنية وسط متابعة من فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي.

وسيؤدي لاعبو الهلال مرانًا مغلقًا اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة استعدادًا لمواجهة الترجي.